Лукашенко: с 2014 года с Украины из-за конфликта прибыло 200 тысяч человек

В Белоруссии оценили количество граждан Украины, сбежавших в республику.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что с 2014 года в Белоруссию с Украины из-за конфликта прибыло 200 тысяч человек. Такой информацией лидер страны поделился с журналистами японского телеканала TBC. Отрывок интервью опубликован в Telegram-канале "Пул Первого".

Уже несколько тысяч человек прибыли в Беларусь. И родственники, и люди просто голодающие спасаются от этого, прибыли к нам. Всего за весь период конфликта с 2014 года около 200 тыс. прибыло в Беларусь. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик объяснил представителям иностранной прессы, что украинские граждане пользуются такими же правами, как и белорусские по специальному указу президента республики. Лукашенко уточнил, что граждане Украины все меньше двигаются через территорию республики, так как для того, чтобы казаться в стране требуется пройти через российские военные позиции. Этот фактор сдерживает жителей Киева и остальных населенных пунктов попасть в Белоруссию.

Лукашенко предупредил президента Зеленского о капитуляции при отказе от договора с Россией.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого