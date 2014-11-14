Беженке пришлось бросить раненного мужа на дороге в ДНР из-за ВСУ

Саму женщину спасли плотная куртка и сумка на инвалидной коляске

На Константиновском направлении продолжаются ожесточенные бои. Во время эвакуации из Константиновки женщина была вынуждена оставить на дороге своего мужа, который получил смертельное ранение. Причиной стали постоянные обстрелы со стороны ВСУ, сообщил RT.

По словам беженки, в момент происшествия она вместе с другими мирными жителями пыталась выйти из опасной зоны. После взрыва украинской мины её супруга серьезно ранило. Сама женщина смогла уцелеть благодаря куртке и сумке, которые задержали осколки взорвавшегося БПЛА.

Дядя Толя подбежал, стал тушить мужа... Оставила его на дороге. Не могли ничего сделать. Если бы остались с мужем, мы бы погибли все. Он сказал "идите". Жительница Константиновки

Бойцы 4‑й мотострелковой бригады группировки войск "Юг" рассказали, что подразделения ВСУ целенаправленно применяют дроны против женщин и детей. Кроме того, противник атакует беспилотниками людей на костылях.

Ранее мы сообщали, что в Константиновке бойцы ФСБ уничтожили украинских диверсантов.