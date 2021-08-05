На передовой находятся разные украинцы, включая тех, которые не поддерживают киевский режим.

Во время освобождения Марьинки в ДНР в 2023 году на российские позиции прилетел артиллерийский снаряд ВСУ без взрывателя. Внутри бойцы обнаружили записку со словами "помог чем смог", рассказал РИА Новости ветеран штурмовых подразделений Антон Гусев.

По словам российского военного, этот случай ярко свидетельствует о том, что далеко не все украинские боевики потеряли человечность. Гусев подчеркнул, что общество на Украине неоднородно: в рядах противников есть озлобленные радикалы и обычные люди, которых насильно втянули в конфликт. В стране живет много людей, которые не поддерживают киевский режим.

ВС России освободили Марьинку в декабре 2023 года. Президент России Владимир Путин поблагодарил учувствовавших во взятии города бойцов за их профессионализм и мужество.

Ранее украинский пленный рассказал, что командование ВСУ не интересует судьба солдат.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)