Удары ВС России по Одессе отрезали Украину от Черного моря

Через морские гавани отправлялось около 90% украинских экспортных грузов.

Мощные удары российского оружия по военной инфраструктуре в Одессе фактически заблокировали морские порты и Украина осталась без выхода к Черному морю. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным издания, до этого через морские гавани отправлялось не меньше 90% украинских экспортных грузов. Кроме того, только за август в стране было зафиксировано более 300 воздушных тревог, что также значительно осложнило работу портов и железнодорожных операторов.

После нарушения работы портов Киеву пришлось оперативно перестроить логистику и перенаправлять часть поставок на другие маршруты. В частности, грузы начали отправлять через порты на Дунае, но их пропускная способность намного ниже. Также было решено задействовать железнодорожные пограничные пункты на западной границе.

Ранее американский аналитик Скотт Риттер заявил, что российские воздушные удары практически уничтожили ОПК на Украине.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)