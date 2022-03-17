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Лукашенко предупредил президента Зеленского о капитуляции при отказе от договора с Россией

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Президент Белоруссии призвал президента Украины договориться с Россией.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин предлагает украинскому коллеге Владимиру Зеленскому абсолютно приемлемый вариант договора. По словам политика, за последнюю неделю с территории Украины в республику прилетело как минимум две ракеты из комплекса "Точка-У". В том случае, если Киев продолжит свою эскалацию, то Минск не оставит эти действия без ответа. 

Россия предлагает Украине, Путин — Зеленскому, я это абсолютно точно знаю, абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились...Если Зеленский на это не пойдет, то поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Александр Лукашенко добавил, что Владимиру Зеленскому придется подписать акт о капитуляции, если украинский президент откажется от договора с российской стороной и Владимиром Путиным. В Белоруссии рассчитывают на скорое завершение специальной военной операции РФ на Украине, а также на достижение мира между сторонами.

Лукашенко: два дня назад с Украины запустили "Точку-У" в сторону Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, владимир зеленский, владимир путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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