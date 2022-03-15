Лукашенко: два дня назад с Украины запустили "Точку-У" в сторону Белоруссии

Глава Белоруссии рассказал о попытках втянуть Минск в конфликт на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что два дня назад с территории Украины была запущена ракета "Точка-У" в сторону республики. Такой информацией лидер страны поделился с руководящим составом местного Комитета по государственной безопасности. Политик добавил, что атака совершена в ночное время. Боеголовку удалось вовремя перехватить и ликвидировать. Миссия выполнялась в содействии с российскими партнерами в районе реки Припять.

Зачем это делается? Для того, чтобы нас возбудить... Я вас предупреждал, что нас будут толкать в эту операцию…Мы если ответим, то ответим прилично уже. Что почувствуют все. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По мнению Александра Лукашенко, сейчас Минск пытаются втянуть в конфликт на Украине. Политик добавил, что на данный момент Белоруссия "терпит".

Лукашенко: Белоруссия будет получать энергоресурсы по тем же ценам, как и в РФ.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого