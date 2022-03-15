Лукашенко: Белоруссия будет получать энергоресурсы по тем же ценам, как и в РФ

Лукашенко призвал белорусов и россиян к единству.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика будет получать энергетические ресурсы по тем же ценам, как и потребители в России. Такое заявление глава государства сделал во время рабочей встречи с представителями местного КГБ (комитета по государственной безопасности).

Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы, энергоносители, мы их будем получать примерно по тем же, можно сказать, ценам, как в РФ. То, что мы всегда требовали от России. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил руководителям КГБ Белоруссии о том, что страна наконец-то сформировала у властей РФ и у всех россиян понимание того, что белорусы и они должны быть вместе, что республика нужна России, как и республике Россия.

Лукашенко допустил замену доллара на рубли и юани.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого