По словам белорусского лидера, оппозиция ждет возникновения вооруженных провокаций.

"Тихушки" и "лохушки" хотят уничтожить Белоруссию. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.

По словам белорусского лидера, оппозиция ждет возникновения вооруженных провокаций со стороны украинских подразделений, которые способны перерасти в приграничные инциденты. Лукашенко заявил, что ради смены власти в Белоруссии "шататели" готовы пойти на все.

Сейчас корректируют основные направления силового сценария соответствующих действий. Совершенствуют так называемый план "Перемога 2.0". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал, кому выгодны дестабилизационные войны в мире.

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