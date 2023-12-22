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Лукашенко рассказал, кому выгодны дестабилизационные войны в мире

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По его словам, дестабилизационные войны порождают тысячные толпы беженцев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, кому выгодны дестабилизационные войны в мире. Об этом он заявил на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС) в Минске.

По словам главы республики, дестабилизационные войны порождают тысячные толпы беженцев. Лукашенко отметил, что это выгодно тем, кто "за океаном режиссирует и смотрит этот кровавый боевик длиной в десятилетия". В качестве примера он привел конфликты в Ливии, Сирии и Афганистане.

Ранее Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в белорусских недрах.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, конфликты, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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