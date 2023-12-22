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Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в белорусских недрах
Сегодня, 14:41
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Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в белорусских недрах

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Президент отметил, что стране надо "защищать и развивать свое".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу "копать и искать" в недрах страны. Об этом он заявил в ходе назначения руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Лукашенко напомнил, что провел серьезное совещание с министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Он отметил, что Белоруссии надо "защищать и развивать свое".

Будет сложнее, может быть, чем сейчас. Но, как у нас сейчас говорят, время выбрало нас, не мы его выбирали.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что призывы втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной идут на пользу НАТО.    

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, недра, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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