Лукашенко: призывы втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной идут на пользу НАТО

В Белоруссии оценили вероятность вступления страны в конфликт с Киевом.

Официальные заявления о необходимости вступления Белоруссии в украинский конфликт идут на пользу только странам-членам Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление сделал глава республики Александр Лукашенко, комментируя российским журналистам те призывы, которые, по его словам, сейчас звучат в Москве. Ролик с комментарием иностранного политика опубликован в Telegram-канале представителя ВГТРК Павла Зарубина.

Что касается, как у вас тут их называют, ура-патриотов в России, <...> я должен сказать, что вот эти вот призывы "Беларусь - в войну" - это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Зарубин