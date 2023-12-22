  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:17
65
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии

0 0

По его словам, радикально настроенные силы хотят довести ситуацию до вооруженного противостояния.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении республики. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

Лукашенко отметил, что есть пределенные радикально настроенные силы, которые хотели бы довести ситуацию до вооруженного противостояния. Он подчеркнул, что речь идет о так называемых западных кураторах белорусских оппозиционеров.

Правда, я не совсем понимаю украинцев – зачем им обострять отношения с Беларусью. В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Запад хочет направить в Белоруссию войска.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии