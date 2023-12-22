Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении Белоруссии

По его словам, радикально настроенные силы хотят довести ситуацию до вооруженного противостояния.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недоумение политикой Украины в отношении республики. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

Лукашенко отметил, что есть пределенные радикально настроенные силы, которые хотели бы довести ситуацию до вооруженного противостояния. Он подчеркнул, что речь идет о так называемых западных кураторах белорусских оппозиционеров.

Правда, я не совсем понимаю украинцев – зачем им обострять отношения с Беларусью. В этой ситуации, когда два государства, один народ фактически, столкнулись лоб в лоб, всегда нужна третья сила. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Запад хочет направить в Белоруссию войска.

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