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Лукашенко: Запад хочет направить в Белоруссию войска

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По его словам, власти делают все для того, чтобы "уберечь страну от горячей войны".

Запад хочет направить в Белоруссию войска. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит "Sputnik Беларусь".

Лукашенко отметил, что сейчас информационная война, а Минск делает все для того, чтобы "уберечь страну от горячей войны". Глава государства подчеркнул, что инициаторами являются белорусские оппозиционеры, которые уехали на Запад. Он уточнил, что оппозиционеры бегают по разным центрам принятия решений.

Цель – зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну, не наемников, а уже войска. Они же "власть".

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, войска, запад, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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