Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с Путиным

По его словам, трагедия в Подмосковье свидетельствует о важности обеспечения безопасности.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сутки находился на связи с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом он рассказал во время встречи с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

По словам белорусского лидера, трагедия в Подмосковье свидетельствует о важности обеспечения безопасности. Он подчеркнул, что ни России, ни Белоруссии нельзя расслабляться.

Должен сказать, эти сутки с президентом Путиным были на связи, очень плотно работали. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле".

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