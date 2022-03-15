Лукашенко допустил замену доллара на рубли и юани

Президент Белоруссии рассказал о том, что Минск будет сотрудничать с РФ и Китаем.

Белорусский президент Александр Лукашенко допустил замену американского доллара на рубли и юани. Такое заявление лидер республики сделал 15 марта во время рабочей встречи с местными сотрудниками КГБ. Политик оценил перспективы валюты США, а также востребованность других национальных валют в ближайшее время. По мнению спикера для жителей Белоруссии сейчас нет необходимости "бегать по завуголлю" и по "закоулкам" для того, чтобы обменять рубли на доллары.

Ну хорошо, выменяли, нахватались. А сейчас уже этот доллар начинает проседать потихоньку, потому что уже никому не нужен. Особенно по причине вот этих санкций, которые были введены против нас. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик подчеркнул, что в скором времени начнется борьба за то, чтобы "нашелся в кармане" российский рубль или юань, так как Минск будет поддерживать экономические и торговые связи именно с Россией и Китаем.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого