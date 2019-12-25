Путин согласился с Лукашенко, что за операцию на Украине нечего оправдываться

Главы РФ и Белоруссии сошлись во мнении, что за спецоперацию на Украине не нужно оправдываться.

Российский президент Владимир Путин согласился с белорусским коллегой в том, что за специальную операцию на Украине России нечего оправдываться. Политики имеют в виду начало миссии по защите граждан и территорий Донбасса. Вопрос поднимался во время рабочей встречи между лидерами двух стран в Кремле. Александр Лукашенко отметил, что силы Киева планировали атаковать не только Донбасс, но также российские и белорусские войска, находящиеся на территории республики.

Москва и Минск испили бы всю эту чашу с огромными потерями…не надо оправдываться ни перед кем…Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Российский лидер заметил, что за начало спецоперации на Украине "никто и не оправдывается". Тогда Лукашенко уточнил, что говорит о тех белорусах и россиянах, которые говорят, что "не то сделали".

Лукашенко назвал санкции Запада против России и Белоруссии "свинством".

Фото и видео: