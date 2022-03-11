Лукашенко назвал санкции Запада против России и Белоруссии "свинством"

Глава Белоруссии вспомнил, как люди жили в Советском Союзе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал санкции Запада против Москвы и Минска "свинством". Такое заявление лидер республики сделал на личной встрече с российским коллегой в Кремле. По мнению политика, все введенные против стран ограничения нельзя назвать легитимными.

Мы всегда были под санкциями, а сегодня они более масштабные, но мы к этому свинству Запада привыкли. Почему свинству, потому что все это нелегитимно, это все незаконно в нарушение всех международных соглашений. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики уточнил, что санкции стран Запада для РФ и Белоруссии - это "время возможностей". Он добавил, что на повестке дня нет вопроса о том, переживут ли страны эти ограничения или нет. Политик напомнил коллеге о том, что СССР находились "под санкциями", но при этом люди в стране "нормально жили и развивались".

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого