Путин поблагодарил Лукашенко за электроснабжение Чернобыльской АЭС

На встрече в Москве политики обсудили безопасность объекта.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за восстановление электроснабжения на Чернобыльской АЭС. Ранее стало известно о том, что украинские националисты провели провокацию, атаковав электросетевые объекты. РФ пришлось разрабатывать план восстановления по постоянной схеме вместе с Минском. Далее Белоруссия подтвердила подачу напряжения на линию электропередачи Мозырь - АЭС.

Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Вы меня попросили электричество подвести…А им не надо, вы понимаете. И пускай там что угодно творится, они отпихиваются, мы силой подвели, как я и пообещал. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Владимир Путин ответил на это благодарностью и сообщил, что знает о ситуации.

Путин: есть определенные позитивные сдвиги в переговорах РФ и Украины.

Фото и видео: Kremlin.ru