Путин: есть определенные позитивные сдвиги в переговорах РФ и Украины

Глава РФ рассказал о том, как идут встречи между делегатами Киева и Москвы.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что есть определенные позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах. Такое заявление глава государства сделал во время рабочей встречи в Москве с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Политик уточнил, что общение между сторонами ведется практически ежедневно.

Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении…Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны. Расскажу вам обо всем. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что делегации Москвы и Киева провели в Белоруссии уже три раунда переговоров. В настоящее время дата и место проведения следующей, четвертой по счету встречи не определены. Мероприятие может состояться в ближайшее время. накануне встреча состоялась в Анталье между главами МИД Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

Путин: преодоление санкций в итоге пойдет на пользу.

Фото и видео: Kremlin.ru