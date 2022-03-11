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Путин: преодоление санкций в итоге пойдет на пользу

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Глава РФ рассказал о трудностях, через которые проходит Россия.

Глава российского правительства Владимир Путин считает, что преодоление санкций в конечном итоге пойдет на пользу стране и Минску. Такую позицию глава государства высказал во время рабочей встречи в Москве с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Политик рассчитывает на то, что РФ и Белоруссия смогут вместе пройти через те, трудности, которые против них выставили страны Запада.

…Наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми, самостоятельными, в конечном итоге пойдет на пользу, как это было в предыдущие годы.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны рассказал, что на данный момент существуют и проблемы из-за антироссийских ограничений. Однако он заметил, что попытки ограничить развитие РФ и сдержать его предпринимались на Западе всегда, а сейчас это делается просто в большем масштабе.

Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, запад, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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