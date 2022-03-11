Мишустин призвал подготовить пакет инициатив по противодействию санкциям

В кабмине рассказали о реализации и актуализации антикризисных мер.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал чиновников подготовить новый, третий пакет инициатив по противодействию западным санкциям. Соответствующее поручение передано кабинету министров. Премьер призвал коллег оперативно реагировать на ситуацию и мониторить обстановку в сфере экономики и социальной сфере. Он провел заседание комиссии по повышению уровня устойчивости системы.

Сейчас очень важно мониторить ситуацию и своевременно принимать решения, чтобы сгладить влияние таких изменений. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению Мишустина, имеющийся антикризисный план необходимо не только реализовывать, но также и регулярно актуализировать, в зависимости от того, как развиваются события.

Путин согласился с предложением привлечь добровольцев на Украину.

Фото и видео: Правительство России