Глава РФ рассказал о западных наемниках на Донбассе.

Российский президент Владимир Путин согласился с предложением привлечь добровольцев на Украину. Такое заявление глава государства сделал утром 11 марта на заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Политик уточнил, что иностранные спонсоры не скрывают наличие сбора волонтеров-наемников, которые хотят принимать участие в вооруженным конфликте на Донбассе. Путин добавил, что страны делают это в открытую и пренебрегают международными нормами.

Если вы видите, что есть люди, которые хотят, тем более не за деньги, оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Владимир Путин, президент РФ

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что в страну поступило 20 тысяч заявок от иностранцев, которые хотят сражаться на стороне Киева. Российский министр по обороне Сергей Шойгу уточнил, что ДНР и ЛНР также получили свыше 16 тысяч аналогичных запросов, большинство из них поступило от стран Ближнего Востока.

Путин поддержал Шойгу о передаче трофейного западного оружия ДНР и ЛНР.

Фото и видео: Telegram / Mash