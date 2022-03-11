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Путин поддержал Шойгу о передаче трофейного западного оружия ДНР и ЛНР

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Глава РФ поддержал инициативу министра обороны.

Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны Сергея Шойгу передать  все оказавшееся в руках отечественных военных вооружение западного производства представителям Донецкой и Луганской народных республик. Такая инициатива поступила во время совещания главы государства с постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Что касается поставки вооружений…, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения ДНР и ЛНР.

Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что утром 11 марта Сергей Шойгу на заседании Владимира Путина с Совбезом предложил лидеру страны передать на вооружение силам ДНР и ЛНР средства противовоздушной обороны, включая ПЗРК.

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Фото и видео: Telegram / Mash

Теги: владимир путин, днр, донбасс, лнр, трофейное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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