Путин поддержал Шойгу о передаче трофейного западного оружия ДНР и ЛНР

Российский президент Владимир Путин поддержал инициативу министра обороны Сергея Шойгу передать все оказавшееся в руках отечественных военных вооружение западного производства представителям Донецкой и Луганской народных республик. Такая инициатива поступила во время совещания главы государства с постоянными членами Совета Безопасности РФ.
Что касается поставки вооружений…, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения ДНР и ЛНР.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, что утром 11 марта Сергей Шойгу на заседании Владимира Путина с Совбезом предложил лидеру страны передать на вооружение силам ДНР и ЛНР средства противовоздушной обороны, включая ПЗРК.
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Фото и видео: Telegram / Mash
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