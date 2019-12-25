Володин призвал принять меры прокурорского реагирования по отношению к Meta

В ГД дали поручение комитету по безопасности из-за действий IT-компании.

Председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин призвал принять меры прокурорского реагирования по отношению к продуктам социальной сети Meta. Депутат призвал коллег из профильного комитета по безопасности от нижней палаты парламента подготовить коллективное письмо в адрес Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, чтобы надзорные ведомства могли принять незамедлительные меры реагирования. Политики считают, что Meta занимается разжиганием ненависти в отношении граждан РФ.

Это информационная война. Это война, направленная конкретно против наших российских граждан с использованием американских платформ, действующих на территории нашей страны. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

В Госдуму внесли законопроект об оборотных штрафах для иностранных IT-компаний за отказ "приземляться".

Фото и видео: YouTube / Дума ТВ