В Госдуму внесли законопроект об оборотных штрафах для иностранных IT-компаний за отказ "приземляться"

Компании должны создавать филиалы, представительства в России.

Комитет Госдумы по информационной политике внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение оборотных штраф для IT-гигантов за отказ выполнять закон "о приземлении". Закон предполагает, что владельцы зарубежных информационных ресурсов должны создать филиалы или представительства в России. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

За нарушение закона компаниям придется заплатить штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупной выручки компании. За повторное нарушение штраф возрастает. Административное наказание также предусмотрено для владельцев информационных ресурсов, частных и должностных лиц.

По словам экспертов, ситуация на Украине, похоже, даже ускорила работу депутатов, которые еще в феврале говорили о возможности ужесточения наказания за нарушение закона о приземлении. По их мнению, антироссийская деятельность снижает толерантность властей к их отказу соблюдать национальное законодательство. Крупные компании, например, Meta или Google, требования пока не выполнили, поэтому наказание ужесточается.

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