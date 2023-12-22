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Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС
Сегодня, 10:58
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Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС

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Глава Минобороны РФ поприветствовал усилия Минска.

В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ожидают, что вступление Белоруссии в состав союзников произойдёт уже очень скоро. Соответствующее заявление сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу, выступая на заседании профильной коллегии от ведомства стран-членов ШОС. По мнению чиновника, речь идет о значимом моменте в укреплении сферы безопасности на пространстве ШОС.

Отрадно, что состав участников нашего Совещания продолжает расширяться. Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в Шанхайской организации сотрудничества и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия.

Сергей Шойгу, глава Минобороны России

В Москве полагают, что Минск выполнил все необходимые процедуры для присоединения к Шанхайской организации сотрудничества. В Минобороны России уверены, что Белоруссия и ШОС смогут обеспечить строительство справедливого и сбалансированного миропорядка, основанного на равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой системе защиты.

Эксперты прокомментировали выступление Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Фото: Минобороны России

Теги: белоруссия, сергей шойгу, шос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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