Шойгу выразил надежду на скорое вступление Белоруссии в ШОС

Глава Минобороны РФ поприветствовал усилия Минска.

В Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ожидают, что вступление Белоруссии в состав союзников произойдёт уже очень скоро. Соответствующее заявление сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу, выступая на заседании профильной коллегии от ведомства стран-членов ШОС. По мнению чиновника, речь идет о значимом моменте в укреплении сферы безопасности на пространстве ШОС.

Отрадно, что состав участников нашего Совещания продолжает расширяться. Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в Шанхайской организации сотрудничества и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

В Москве полагают, что Минск выполнил все необходимые процедуры для присоединения к Шанхайской организации сотрудничества. В Минобороны России уверены, что Белоруссия и ШОС смогут обеспечить строительство справедливого и сбалансированного миропорядка, основанного на равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой системе защиты.

Эксперты прокомментировали выступление Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Фото: Минобороны России