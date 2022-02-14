В Петербурге число фальшивых банкнот уменьшилось на 44% за год

Самой распространенной денежной подделкой оказалась пятитысячная купюра.

В III квартале 2023 года в СЗФО нашли и изъяли 363 фальшивых купюр и монет Банка России. Из них 285 – из Петербурга, что меньше на 44%, чем в 2022-м. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России 9 ноября.

Самой распространенной денежной подделкой оказалась пятитысячная купюра, таких выявили 186. Банкнот в 1000 рублей насчитали 70. Третьей стала двухтысячная купюра в количестве 14 штук.

Количество фальшивых денег в обороте снижается в том числе благодаря действиям регулятора. Модернизация банкнот, которую проводит Банк России, позволяет обеспечить надежную защиту от подделки и повысить качество банкнот в обращении. Тем не менее рекомендую всегда проверять банкноты на подлинность как минимум по трем признакам подлинности разного типа – на просвет, изменяя угол зрения, и на ощупь, особенно в местах, где нет специальных приборов для проверки. Константин Демидов, начальник управления наличного денежного обращения Северо-Западного ГУ Банка России

Ранее мы рассказывали о том, что Центробанк представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей.

Фото: Piter.TV