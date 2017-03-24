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Центробанк представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей

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Новые купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Центробанк России представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Купюры продемонстрировал на пресс-конференции зампред ЦБ Сергей Белов.

Отмечается, что обе банкноты сохранили свою цветовую палитру. При этом теперь купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. В регуляторе сообщили, что новые купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Ранее мы сообщали, что Банк России выпустил памятные золотые и серебряные монеты "Белка обыкновенная".

Видео: Банк России

Теги: купюры, рубль, центробанк россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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