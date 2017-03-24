Центробанк представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей

Новые купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Центробанк России представил новые купюры номиналом в 1000 и 5000 рублей. Купюры продемонстрировал на пресс-конференции зампред ЦБ Сергей Белов.

Отмечается, что обе банкноты сохранили свою цветовую палитру. При этом теперь купюра в 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. В регуляторе сообщили, что новые купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Ранее мы сообщали, что Банк России выпустил памятные золотые и серебряные монеты "Белка обыкновенная".

Видео: Банк России