  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:44
101
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Банк России выпустил памятные золотые и серебряные монеты "Белка обыкновенная"

0 0

Монеты относятся к серии "Сохраним наш мир".

Банк России выпустил памятные золотые и серебряные монеты "Белка обыкновенная". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Монеты относятся к серии "Сохраним наш мир". Всего в обращение выпустили золотые монеты номиналом 50, 100 и 10 тысяч рублей, а также серебряные монеты номиналом 3, 25 и 100 рублей. Также в Банке России отметил, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны.

Ранее ЦБ прокомментировал гипотезы о связи курса рубля с оттоком капитала.

Видео: Банк России

Теги: банк россии, выпуск, памятные монеты
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии