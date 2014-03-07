Монеты относятся к серии "Сохраним наш мир".

Банк России выпустил памятные золотые и серебряные монеты "Белка обыкновенная". Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Монеты относятся к серии "Сохраним наш мир". Всего в обращение выпустили золотые монеты номиналом 50, 100 и 10 тысяч рублей, а также серебряные монеты номиналом 3, 25 и 100 рублей. Также в Банке России отметил, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории страны.

Ранее ЦБ прокомментировал гипотезы о связи курса рубля с оттоком капитала.

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