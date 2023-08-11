ЦБ прокомментировал гипотезы о связи курса рубля с оттоком капитала

Алексей Заботкин рассказал об опыте госрегулятора.

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны на фоне ослабления курса национальной валюты. Однако государственный финансовый регулятор полагает, что на ослабление рубля влияют импортные и экспортные операции. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал заместитель председателя государственного финансового регулятора Алексей Заботкин. Эксперт сослался на опыта прошлый аналогичных эпизодов. В частности, решения о временной приостановке покупок иностранной валюты сами по себе не оказывают существенного влияния на преобладающий уровень валютного курса. Однако постановление позволяет снизить опасения внутреннего рынка по росту волатильности.

Поэтому с точки зрения вопроса, видим ли мы риски финансовой стабильности, то нет, на сегодня мы рисков не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усилим волатильность рынка этими операциями. Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ

Центробанк допустил дальнейшее повышение ключевой ставки.

Фото и видео: YouTube / Банк России