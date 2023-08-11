Центробанк допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

Алексей Заботкин рассказал о том, что нельзя исключать такое решение совета директоров.

Банк России по-прежнему допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях Совета директоров государственного финансового регулятора. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. Напомним, что Банк России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до 8,5% годовых.

Чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели в 2024 году, мы приняли решение повысить ключевую ставку до 8,5% годовых в июле и допускаем ее повышение на следующих заседаниях. Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ

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Фото и видео: YouTube / Банк России