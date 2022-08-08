В тестировании цифрового рубля будут участвовать около 600 человек и 30 юрлиц в 11 городах

Ольга Скоробогатова рассказала о проекте Центробанка РФ.

Порядка 600 человек и 30 юридических лиц в 11 городах России примут участие в тестировании цифрового рубля. Соответствующее заявление на пресс-конференции перед журналистами сделала первый заместитель председателя государственного финансового регулятора Ольга Скоробогатова. Эксперт пояснила, что Центробанк фиксирует "очередь из желающих" присоединиться к проекту.

Начнем мы с 600 человек, если говорить о "физиках". Если о торгово-сервисных предприятиях, то это 30 юрлиц и 11 городов. Это самое начало. Я думаю, за месяца два мы апробируем на этой небольшой группе все процессы и процедуры и выйдем сразу же с расширением. Ольга Скоробогатова, зампред ЦБ РФ

Специалист полагает, что что список участников, как физических, так и юридических лиц, пока что не следует раскрывать. Ольга Скоробогатова заметила, что не хочет никого вводить в заблуждение, поэтому Банк России не будет в ежедневном режиме поддерживать "апдейты" списков. Однако сведения будут предоставлены в отношении банковских организаций, которые будут предоставлять финансовые операции с цифровым рублем. Дополнительно не указываются и города, в которых состоится пилотное тестирование.

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Фото и видео: YouTube / Банк России