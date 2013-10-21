ЦБ разработает возможность оплаты ЖКХ цифровыми рублями

Ольга Скоробогатова рассказала о расширении функционала цифрового рубля в ближайшее время.

Банк России разработает возможность использования шаблонов для автоматизации оплаты жилищно-коммунальных услуг цифровыми рублями, а также переводов денежных средств. При этом выбор будет за гражданами. Соответствующее заявление на пресс-конференции перед журналистами сделала заместитель председателя государственного финансового регулятора Ольга Скоробогатова. Эксперт заметила, что пользователь сможет прекратить использование шаблона в любой момент.

Когда мы говорим о некой автоматизации платежей, вот такие шаблоны мы как Банк России разработаем. Далее сам клиент будет выбирать, хочет он использовать этот шаблон или не хочет. Это исключительно выбор человека. Ольга Скоробогатова, зампред ЦБ РФ

Центробанк анонсировал запуск пилота с цифровым рублем.

Фото и видео: YouTube / Банк России