Петербуржцам объяснили, что делать при появлении запаха канализации в подъезде

Ускорить решение проблемы может помочь жалоба в Роспотребнадзор.

При появлении неприятного запаха в подъезде в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию, которая должна выявить и устранить причину. Об этом беседе с 360.ru рассказал эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова (сопредседатель НП "Управдом").

По словам собеседника издания, причины неприятного запаха могут быть самые разные — от канализационных стояков до смерти жильца или животного. Он отметил, что специалисты УК обязаны выявить источник зловония и ликвидировать его.

Если проблема связана с неисправностью коммуникаций, то управляющая компания должна провести ремонт и выполнить санитарную обработку — в том числе с применением дезинфицирующих средств.

При этом жильцы могут сразу направить обращения в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. В отдельных случаях УК может задействовать МЧС и МВД, например, если для устранения последствий требуется вскрыть помещение.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)