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Центробанк анонсировал запуск пилота с цифровым рублем

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На первом этапе будут участвовать 13 банков.

Центробанк России анонсировал запуск пилота с цифровым рублем на реальных операциях. Об этом заявила на пресс-конференции первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Запуск пилота на реальных операциях состоится 15 августа. На начальном этапе Центробанк будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. На первом этапе будут участвовать 13 банков.

Ранее Центробанк представил логотип цифрового рубля.

Видео: Банк России

Теги: пилот, центробанк россии, цифровой рубль
Категории: Лента новостей, Новости России,

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