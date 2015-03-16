Центробанк анонсировал запуск пилота с цифровым рублем

На первом этапе будут участвовать 13 банков.

Центробанк России анонсировал запуск пилота с цифровым рублем на реальных операциях. Об этом заявила на пресс-конференции первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

Запуск пилота на реальных операциях состоится 15 августа. На начальном этапе Центробанк будет пилотировать открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. На первом этапе будут участвовать 13 банков.

Ранее Центробанк представил логотип цифрового рубля.

Видео: Банк России