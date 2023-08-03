Центробанк представил логотип цифрового рубля

Презентационный ролик появился в с соцсетях Банка России.

Банк России в четверг 3 августа представил логотип цифрового рубля. Теперь известно, что речь идет о знаке рубля в окружности. Этот символ исполнен в кораллово-алом и белом цветах. Соответствующий ролик с презентацией новой формы национальной валюты опубликовали специалисты государственного регулятора.

Совет директоров одобрил логотип цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России. пресс-служба Банк России

Данный логотип специалисты намерены интегрировать в банковские мобильные приложения, через которые пользователи будут открывать себе цифровые кошельки и проводить финансовые операции с цифровыми рублями.

Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно, заявила Набиуллина.

Фото и видео: YouTube / Банк России