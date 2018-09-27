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Никого не будут загонять в цифровой рубль насильно, заявила Набиуллина

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Глава ЦБ рассказала о том, что речь идет о новой возможности для потребителей.

Государственный финансовый регулятор не будет никого насильно "загонять в цифровой рубль", так как речь идет о добровольной и дополнительной возможности для людей. Об этом сообщила в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам очередного заседания совета директоров государственного регулятора, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. 

Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят - пользуются, хотят - не пользуются. Но мы, действительно, рассчитываем на то, что это будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса, и они начнут этим пользоваться.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля отразится на ценах.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: центробанк, цифровой рубль, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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