Набиуллина заявила, что ослабление курса рубля отразится на ценах

Глава ЦБ рассказала о причинах переноса ослабления курса рубля в цены.

Перенос ослабления курса российской национальной валюты цены уже начался, а этот процесс может быть растянут во времени. Об этом сообщила в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам очередного заседания совета директоров государственного регулятора, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Одним из факторов такой ситуации является процесс импорта, который осуществляется по прежней стоимости, действовавшей на момент заключения контрактов.

Что касается переноса ослабления курса рубля в цены, этот перенос уже начался. Он обычно реализовывается в течение года, основная его часть в течение полугода, но на процесс переноса могут влиять разные факторы. Один из факторов - пока импорт идет по прежним ценам. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Чиновница пояснила, что на тот момент, когда в стране укреплялся рубль, многие компании считали это явление временным. В связи с этим они в свои бизнес-планы и контракты по импорту закладывали более слабый курс, чем фиксировался на тот период.

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Фото и видео: YouTube / Банк России