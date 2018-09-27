ЦБ зафиксировал интерес россиян к вкладам в юанях

Глава Центробанка рассказала о вложениях россиян в китайской валюте.

Банк России в настоящее время видит интерес граждан страны ко вкладам в китайских юанях, однако на текущий момент подобная практика не распространена. Такие вложения в иностранной валюте КНР составляют порядка одного процента от всех вкладов. Об этом сообщила в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам очередного заседания совета директоров государственного регулятора, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Действительно, мы видим сейчас появление некоторого интереса наших граждан для того, чтобы держать средства на банковских счетах в юанях, но пока эта практика не очень распространена...где-то около 1% от общего объема средств физических лиц в банках. Эль вира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов.

Фото и видео: YouTube / Банк России