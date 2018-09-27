Набиуллина предупредила о рисках валютных вкладов

Глава ЦБ рассказала о том, что подобные финансовые продукты напоминают инвестиции.

Любой вклад в иностранной валюте, даже из дружественной страны, несет в себе валютный риск. В такой продукт скорее похож на инвестиции, в которых невозможно предсказать курсовые колебания. Об этом сообщила в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам очередного заседания совета директоров государственного регулятора, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Надо понимать, что любой вклад в иностранной валюте, в какой бы валюте не был вклад, он несет валютный риск. А разница между курсом покупки и курсом продажи может съесть значительную часть дохода. И из-за волатильности валют любой валютный вклад похож скорее даже на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания, курсовые риски. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт подчеркнула, что при принятии решения об открытии вклада в иностранной валюте на территории России клиента банков важно помнить о действующих в стране валютных ограничениях. Речь идет о том, что потребитель не сможет снять со вклада валюту, но может получить сбережения в рублях по курсу существующей конвертации.

Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России.

Фото и видео: YouTube / Банк России