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Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России

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Глава ЦБ рассказала об экономической ситуации в стране.

Дезинфляционные риски на территории России сейчас незначительны. Об этом сообщила в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам очередного заседания совета директоров государственного регулятора, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.  Чиновница уточнила, что может считать проинфляционными рисками более резкий перенос ослабления рубля в цены, а также длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне.

По-прежнему значимым риском остается ухудшение внешних условий, в том числе возможно ужесточение санкционного режима. Дезинфляционные риски незначительны.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что Банк России в пятницу 21 июля повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 8,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года.

Центробанк назвал основной фактор ослабления рубля в июне-июле.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: инфляция, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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