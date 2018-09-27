Набиуллина оценила дезинфляционные риски в России

Глава ЦБ рассказала об экономической ситуации в стране.

Дезинфляционные риски на территории России сейчас незначительны. Об этом сообщила в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам очередного заседания совета директоров государственного регулятора, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Чиновница уточнила, что может считать проинфляционными рисками более резкий перенос ослабления рубля в цены, а также длительное сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне.

По-прежнему значимым риском остается ухудшение внешних условий, в том числе возможно ужесточение санкционного режима. Дезинфляционные риски незначительны. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что Банк России в пятницу 21 июля повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 8,5% годовых. Это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики с сентября прошлого года.

Центробанк назвал основной фактор ослабления рубля в июне-июле.

Фото и видео: YouTube / Банк России