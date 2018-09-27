Центробанк назвал основной фактор ослабления рубля в июне-июле

Глава ЦБ оценила ослабление курса рубля из-за роста внутреннего спроса.

Главным фактором ослабления рубля в июне-июле 2023 года стало одновременное снижение экспорта и рост импорта в российской экономической системе. Об этом сообщила в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам очередного заседания совета директоров государственного регулятора, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

На наш взгляд, основной фактор движения курса в июне-июле - это последствия происходившего в последние несколько месяцев снижения экспорта при одновременно выросшем импорте. Обычно ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока этого не произошло. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт полагает, что снижение уровня импорта не произошло по двум причинам. Это связано с тем, что тот импорт, который сейчас приходит в страну, покупается Россией по тому курсу, который действовал на день заключения договора поставки. Однако в первую очередь речь идет об увеличении внутреннего спроса, который приводит к увеличению спроса на импорт. В Центробанке пояснили, что ослабление курса национальной валюты говорит о том, что внутренний спрос значимо вырос.

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Фото и видео: YouTube / Банк России