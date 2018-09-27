Банк России впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку

Глава ЦБ объяснила причины такого решения.

Банк России после длительной паузы резко поднял ключевую ставку в стране на 1 п.п., до 8,5% годовых. Об этом сообщила в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами, созванной по итогам очередного заседания совета директоров государственного регулятора, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она указала на усиление инфляционного давления. Эксперт пояснила, что широкий набор устойчивых показателей и темпы прироста цен превысили к текущему моменту четыре процента в годовом пересчете и они все ее растут.

Совет директоров Банка России 21 июля 2023 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,5% годовых. пресс-служба Банка России

Эльвира Набиуллина заметила, что увеличение внутреннего спроса в России превышает возможности расширения отечественного производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов.

Глава ЦБ России Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.

Фото и видео: YouTube / Банк России