Глава ЦБ России Набиуллина: массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года

Платежи NFC россияне смогут совершать при помощи цифрового рубля со следующего года.

Массовое внедрение по России цифрового рубля возможно с начала 2025 года. Соответствующее заявление в рамках правительственного совещания при участии главы государства Владимира Путина сделала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что регулятору предстоит тестирование цифрового рубля. Для этого начнутся базовые операции с цифровым рублем. Со следующего года опции будут расширены. В том числе речь пойдет об осуществлении платежей в одно касание (NFC). Тестироваться также будут переводы между юридическими лицами и смарт-контракты.

Это пилотирование нам очень нужно, чтобы провести настройку всей системы, проверить ее бесперебойность. Только тогда, когда мы убедимся, что все гладко работает, примем решение о дополнительном масштабировании. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Напомним, что Государственная Дума 11 июля приняла закон, создающий основу для внедрения в стране цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью.

Набиуллина объяснила падение курса рубля.

Фото и видео: Правительство России