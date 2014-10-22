Число фальшивых долларов в России сократилось до исторического минимума. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Центробанка.

Отмечается, что по итогам первого квартала 2026 года было выявлено 110 поддельных долларовых купюр. Это показатель обновил исторический минимум, который был установлен в третьем квартале 2024 года. Тогда в России выявили 165 поддельных купюр американской валюты.

Также сообщается, что за год количество поддельных американских банкнот в стране снизилось в 13 раз. При этом за последние пять лет их среднее число за квартал составило 410 штук. Кроме того, значительно снизилось и общее количество фальшивых иностранных купюр. Их объем снизился в 11 раз.

