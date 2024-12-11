Выдача потребительских кредитов в Петербурге увеличилась более чем на 20%

Несмотря на высокие темпы роста, спрос на потребительские кредиты начал снижаться во второй половине 2024 года из-за высоких процентных ставок.

В 2024 году объем выдачи потребительских кредитов физическим лицам (без учета ипотечных займов) в Петербурге достиг 1,15 триллиона рублей, что на 21% превышает показатели 2023 года. Такие данные приводит Центральный банк России.

Несмотря на высокие темпы роста, спрос на потребительские кредиты начал снижаться во второй половине 2024 года из-за высоких процентных ставок.

Высокий уровень выдачи кредитов был отмечен в июне, когда петербуржцы взяли займы на сумму 109,49 миллиарда рублей. Однако затем объемы ежемесячной выдачи начали падать. В июле и августе общая сумма выдаваемых кредитов составляла около 97 миллиардов рублей. Эта тенденция сохранилась и осенью: в сентябре было выдано 89,85 миллиарда рублей, что на 7,4% меньше, чем в августе. В октябре и ноябре произошло дальнейшее сокращение объемов кредитования на 7,1% и 6,6% соответственно. В ноябре объем выданных кредитов оказался минимальным с февраля 2024 года и составил 77,98 миллиарда рублей. Однако в декабре ситуация кардинально изменилась: объем выдачи кредитов резко возрос до 146,33 миллиарда рублей, что на 87,7% больше, чем в предыдущем месяце.

Снижение активности заемщиков во второй половине года происходило на фоне повышения ключевой ставки Центробанка. В частности, 28 октября ставка была увеличена до 21%, а 20 декабря регулятор принял решение оставить её без изменений.

Ранее мы сообщили о том, что доходы бюджета Петербурга за январь 2025 года составили почти 60 млрд рублей.

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