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Доходы бюджета Петербурга за январь 2025 года составили почти 60 млрд рублей
Сегодня, 9:33
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Доходы бюджета Петербурга за январь 2025 года составили почти 60 млрд рублей

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Относительно аналогичных показателей предыдущего года исполнение бюджета улучшилось.

В январе 2025 года бюджет Петербурга пополнился на 59,7 миллиардов рублей, из которых 41,9 миллиарда поступили от налогов физических и юридических лиц. Эту информацию предоставил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников в своем Telegram-канале.

Общая сумма собственных доходов бюджета составила 57,8 миллиарда рублей, причем 72,5% из них (то есть 41,9 миллиарда) пришлись на налог на доходы физических лиц и прибыль организаций. Как отметил Корабельников, расходы бюджета за этот период достигли 66,2 миллиарда рублей.

Также сообщается, что относительно аналогичных показателей предыдущего года исполнение бюджета улучшилось. В абсолютном выражении рост составил 25,4 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Эвакуационную комиссию в Петербурге возглавит Евгений Разумишкин.

Фото: Piter.TV

Теги: доходы бюджета, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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