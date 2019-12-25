Российские банки в первой половине 2021 года увеличили выдачу потребкредитов на 13,9%

Рост показателя объясняется отменой ограничений по коронавирусу.

В первом полугодии 2021 года российские банки выдали 7,62 млн потребкредитов. Это на 13,9% больше, если сравнивать со значением, которое было годом ранее. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Данные основаны на информации от 4 тыс. российских кредиторов.

В бюро рост показателя объяснили отменой ограничений по коронавирусу.

Ситуация в сегменте потребкредитования в январе - июне 2021 года в целом остается стабильной. Количество выданных потребкредитов колеблется в пределах 1,2-1,4 млн в месяц. Однако, несмотря на достаточно неплохие темпы выдачи, до показателей "допандемийного" 2019 года еще очень далеко, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отмечается, что больше всего потребкредитов было выдано в Москве (409 тысяч). Далее идут Подмосковье (354,5 тысячи) и Краснодарский край (294 тысячи).

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