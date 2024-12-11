Финская экономика пытается выбраться из экономической рецессии.

Экономика Финляндии испытывает трудности с выходом из рецессии, сообщил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, финская экономика пытается выбраться из экономической рецессии, но пока без особого успеха. Он также отметил, что совокупный долг Финляндии достиг 81% от ВВП страны. Кузнецов указал на проблемы частного бизнеса, банкротства предприятий, закрытие производств и упадок сельского хозяйства.

Напомним, 7 февраля 2025 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину об успешном развитии российской экономики. Он сообщил о замедлении роста инфляции, росте ВВП на 4,1%, который достиг 200 триллионов рублей, что на 0,2% превышает официальный прогноз и является историческим максимумом.

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