Рост ВВП РФ в 2026 году ожидается на уровне 1-1,6%

Рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 1-1,6%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации.

По его словам, в нынешнем году ожидают сохранение роста ВВП. Новак подчеркнул, что речь идет о показателе на уровне от 1% до 1,3%. Вице-премьер добавил, что это может произойти за счет внутренних драйверов. Также Новак напомнил ,что рост ВВП РФ на 1% в 2025 году стал результатом действий правительства и Банка России.

Теперь что касается 2026 года. Мы ожидаем, что валовый внутренний продукт, сохранится рост его, на уровне от 1% до 1,3%, за счет, в первую очередь, внутренних драйверов. Александр Новак, вице-премьер РФ

Ранее мы сообщали, что МВФ ухудшил прогноз темпов роста ВВП России в 2026 году до 0,8%.

Фото: pxhere.com